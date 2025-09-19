Virginia Cavaliers Official Athletic Site
Men's Tennis
Virginia Begins Play at the ITA All-American Saturday

TULSA, Okla.–  Members of the Virginia men’s tennis team will compete at the 2025 ITA Men’s All-American Championship Sept. 20-28 at the Michael Case Tennis Center in Tulsa, Okla.

The All-American is the first opportunity for players to qualify for this year’s NCAA Individual Championships. Ten singles players will qualify for the NCAA Individual Championships (eight main draw quarterfinalists & two feed-in consolation finalists) and four doubles teams (four main draw semifinalists).

With the two finalists from the consolation singles draw earning invitations to the NCAA Singles championship, every main draw player who drops a match earns a spot in the consolation draw, effectively making it a double-elimination tournament.

Virginia has had five players win the singles title at the ITA All-American, the last being Thai-Son Kwiatkowski in 2015. UVA has had three doubles champions, most recently Kwiatkowski and Mac Stylslinger winning the title in 2015.

Tournament updates and results will be posted to this page during the tournament.

Structure of the 2025 ITA Men’s All-American Championships 

  • Singles: Pre-Qualifying (160), Qualifying (64), Main Draw (64)
  • Doubles: Pre-Qualifying (32), Qualifying (32), Main Draw (32)
  • Twenty players will advance from prequalifying into the qualifying singles draw. Sixteen players will advance from the qualifying draw into the main draw
  • Eight teams advance from both prequalifying and qualifying doubles
  • Qualifying and prequalifying brackets have one consolation match for players who drop their first-round contest
  • Main draw singles and doubles have full consolation draws

Cavaliers Competing at the 2025 ITA Men’s All-American Championships 

  • Main Draw Singles: [9-16 Seed] Dylan Dietrich
  • Main Draw Doubles: Dyaln Dietrich & Mans Dahlberg
  • Qualifying Singles:  Keegan Rice
  • Prequalifying Singles: [21 Seed] Mans Dahlberg, Jangjun Kim
  • Prequalifying Doubles: [4 Seed] Keegan Rice & Jangjun Kim

Results

Singles
PQ160 – Jangjun Kim (VA) vs. Marko Mesarovic (Clemson), 11 am ET Saturday
PQ160 – Mans Dahlberg (VA) vs Daniel Phillips (Tulane), 3:30 pm ET Saturday

Doubles
PQ32 – Keegan Rice/Jangjun Kim (VA) vs Taym Alazmeh/Daniel Rakhmatullayev (Mich St), 4 pm ET Saturday

SCHEDULE INFORMATION
Pre-Qualifying
Saturday, Sept. 20 – Singles R160, Doubles R32
Sunday, Sept. 21 – Singles R80, Singles R40, Doubles R16, one round of consolation singles & doubles

Qualifying
Monday, Sept. 22 – Singles R64, Doubles R32
Tuesday, Sept. 23 – Singles R32, Doubles R16, one round of consolation singles & doubles

Main Draw
Wednesday, Sept. 24 – Singles R64, Doubles R32
Thursday, Sept. 25 – Singes R32, Singles Cons. R32a, Doubles R16, Doubles Cons. R16
Friday, Sept. 26 – Singles R16, Singles QF, Singles Cons. R32b, Singles Cons. R16a, Doubles QF, Doubles Cons. QF
Saturday, Sept. 27 – Singles Semifinals, Singles Cons. R16b, Singles Cons. QF, Doubles Semifinals, Doubles Cons. Semifinals
Sunday, Sept. 28 – Singles Final, Singles Cons Semifinals, Doubles Final, Doubles Cons. Final

