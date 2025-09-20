Two Cavaliers Advance on Day One of the ITA All-American

Structure of the 2025 ITA Women’s All-American Championships
- Singles: Pre-Qualifying (160), Qualifying (64), Main Draw (64)
- Doubles: Pre-Qualifying (32), Qualifying (32), Main Draw (32)
- Twenty players will advance from prequalifying into the qualifying singles draw. Sixteen players will advance from the qualifying draw into the main draw
- Eight teams advance from both prequalifying and qualifying doubles
- Qualifying and prequalifying brackets have one consolation match for players who drop their first-round contest
- Main draw singles and doubles have full consolation draws
Cavaliers Competing at the 2025 ITA Women’s All-American Championships
- Main Draw Singles: Annabelle Xu
- Main Draw Doubles: Vivian Yang & Melodie Collard, Annabelle Xu & Martina Genis Salas
- Qualifying Singles: Melodie Collard, Vivian Yang
- Prequalifying Singles: [7-seed] Martina Genis Salas, Isabelle Lacy
Pre-Qualifying
- Saturday & Sunday, Sept. 20-21
- 20 advance to the qualifying singles draw; 8 in doubles
- Beginning at 9:00 am ET
Qualifying
- Monday & Tuesday, Sept. 22-23
- Beginning at 9:00 am ET
- 16 will advance to the main draw in singles and 8 in doubles
Main Draw
- Wednesday- Sunday, Sept. 24-28
- Beginning at 9:00 am ET