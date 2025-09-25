Dylan Dietrich Advances to the ITA All-American Round of 16

Qualifying
Monday, Sept. 22 – Singles R64, Doubles R32
Tuesday, Sept. 23 – Singles R32, Doubles R16, one round of consolation singles & doubles
Main Draw
Wednesday, Sept. 24 – Singles R64, Doubles R32
Thursday, Sept. 25 – Singes R32, Singles Cons. R32a, Doubles R16, Doubles Cons. R16
Friday, Sept. 26 – Singles R16, Singles QF, Singles Cons. R32b, Singles Cons. R16a, Doubles QF, Doubles Cons. QF
Saturday, Sept. 27 – Singles Semifinals, Singles Cons. R16b, Singles Cons. QF, Doubles Semifinals, Doubles Cons. Semifinals
Sunday, Sept. 28 – Singles Final, Singles Cons Semifinals, Doubles Final, Doubles Cons. Final