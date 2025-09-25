Dylan Dietrich Advances to the ITA All-American Round of 16

Virginia Cavaliers Official Athletic Site
TULSA, Okla.–  Members of the Virginia men’s tennis team will compete at the 2025 ITA Men’s All-American Championship Sept. 20-28 at the Michael Case Tennis Center in Tulsa, Okla.

The All-American is the first opportunity for players to qualify for this year’s NCAA Individual Championships. Ten singles players will qualify for the NCAA Individual Championships (eight main draw quarterfinalists & two feed-in consolation finalists) and four doubles teams (four main draw semifinalists).

With the two finalists from the consolation singles draw earning invitations to the NCAA Singles championship, every main draw player who drops a match earns a spot in the consolation draw, effectively making it a double-elimination tournament.

Virginia has had five players win the singles title at the ITA All-American, the last being Thai-Son Kwiatkowski in 2015. UVA has had three doubles champions, most recently Kwiatkowski and Mac Stylslinger winning the title in 2015.

Tournament updates and results will be posted to this page during the tournament.

 

RECAPS

Main Draw

Dylan Dietrich, the No. 7 seed in the singles draw, topped Eli Stephenson of Kentucky in straight sets to advance to the second round where he defeated #37 Jonah Braswell of Texas, also in straight sets. He takes on No. 67 Jack Anthrop of Ohio State on Friday in the Round of 16. The winner will advance to the quarterfinals and also automatically secures a bid into the NCAA Singles Championship. The quarterfinal matches will also be contested on Friday.

Keegan Rice picked up a straight-set win against #29 Antoine Ghibaudo of Kentucky in his main draw debut. He was edged 4-6, 7-5, 7-5 by 8-seed, Sebastian Dominko of Notre Dame on Thursday in the second round. Rice drops down into the consolation bracket, but still has a chance to qualify as the two finalists from the consolation bracket also earn bids. He will face Dietrich’s first round opponent, Eli Stephenson of Kentucky, in the consolation Round of 32.

Qualifying

Keegan Rice advanced to the final round of singles qualifying with a 6-1, 7-5 win against Florida’s Andreas Timini. He defeated 3-seed, Zoran Ludoski of Arizona 6-1, 6-1 to advance to the main draw.

Prequalifying

Both Mans Dahlberg and Jangjun Kim fell in the opening round of prequalifying singles while Kim and Keegan Rice fell in doubles.  They will all play consolation matches on Sunday.

RESULTS

Main Draw Singles
R64 – #9 Dylan Dietrich (VA) def. Eli Stephenson (UK), 6-4, 6-2
R32 – #9 Dylan Dietrich (VA) def. #37 Jonah Braswell (Texas) 6-4, 6-4
R16 –  #9 Dylan Dietrich (VA) vs #67 Jack Anthrop (Ohio St), Friday, 1pm ET

R64 – #98 Keegan Rice (VA) def. #29 Antoine Ghibaudo (UK) 7-6 (3), 6-2
R32 – #10 Sebastian Dominko (ND) def. #98 Keegan Rice (VA) 4-6, 7-5, 7-5
C32 – #98 Keegan Rice (VA) vs, Elis Stephenson (UK), Friday, 11 am ET

Qualifying Singles
Q64 – #98 Keegan Rice (VA) def. Andreas Timini (FLA) 6-1, 7-5
Q Final – #98 Keegan Rice (VA)  def.  #63 Zoran Ludoski (Arizona) 6-1, 6-1

Prequalifying Singles
PQ160 – Marko Mesarovic (Clemson) def. Kangjun Kim (VA) 6-4, 6-4
PQ160 – Daniel Phillips (Tulane) def. Mans Dahlberg (VA) 6-4, 5-7, 7-5
Conso – Baran Soyler (AZ) def. Mans Dahlberg (VA) 6-4, 7-5
Conso – Jangjun Kim (VA) def. Henry Lamchinniah (Neb) 6-2, 6-2

Prequalifying Doubles
PQ32 – Taym Alazmeh/Daniel Rakhmatullayev (Mich St) def. Keegan Rice/Jangjun Kim (VA) 6-4, 6-4

Cavaliers Competing at the 2025 ITA Men’s All-American Championships 

  • Main Draw Singles: [7 Seed] Dylan Dietrich
  • Main Draw Doubles: Dyaln Dietrich & Mans Dahlberg (withdrew)
  • Qualifying Singles:  [17 Seed] Keegan Rice
  • Prequalifying Singles: [21 Seed] Mans Dahlberg, Jangjun Kim, Roy Horovitz (withdrew)
  • Prequalifying Doubles: [4 Seed] Keegan Rice & Jangjun Kim

Structure of the 2025 ITA Men’s All-American Championships 

  • Singles: Pre-Qualifying (160), Qualifying (64), Main Draw (64)
  • Doubles: Pre-Qualifying (32), Qualifying (32), Main Draw (32)
  • Twenty players will advance from prequalifying into the qualifying singles draw. Sixteen players will advance from the qualifying draw into the main draw
  • Eight teams advance from both prequalifying and qualifying doubles
  • Qualifying and prequalifying brackets have one consolation match for players who drop their first-round contest
  • Main draw singles and doubles have full consolation draws

SCHEDULE INFORMATION
Pre-Qualifying
Saturday, Sept. 20 – Singles R160, Doubles R32
Sunday, Sept. 21 – Singles R80, Singles R40, Doubles R16, one round of consolation singles & doubles

Qualifying
Monday, Sept. 22 – Singles R64, Doubles R32
Tuesday, Sept. 23 – Singles R32, Doubles R16, one round of consolation singles & doubles

Main Draw
Wednesday, Sept. 24 – Singles R64, Doubles R32
Thursday, Sept. 25 – Singes R32, Singles Cons. R32a, Doubles R16, Doubles Cons. R16
Friday, Sept. 26 – Singles R16, Singles QF, Singles Cons. R32b, Singles Cons. R16a, Doubles QF, Doubles Cons. QF
Saturday, Sept. 27 – Singles Semifinals, Singles Cons. R16b, Singles Cons. QF, Doubles Semifinals, Doubles Cons. Semifinals
Sunday, Sept. 28 – Singles Final, Singles Cons Semifinals, Doubles Final, Doubles Cons. Final

