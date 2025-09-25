Dylan Dietrich Advances to the ITA All-American Round of 16

RECAPS

Main Draw

Dylan Dietrich, the No. 7 seed in the singles draw, topped Eli Stephenson of Kentucky in straight sets to advance to the second round where he defeated #37 Jonah Braswell of Texas, also in straight sets. He takes on No. 67 Jack Anthrop of Ohio State on Friday in the Round of 16. The winner will advance to the quarterfinals and also automatically secures a bid into the NCAA Singles Championship. The quarterfinal matches will also be contested on Friday.

Keegan Rice picked up a straight-set win against #29 Antoine Ghibaudo of Kentucky in his main draw debut. He was edged 4-6, 7-5, 7-5 by 8-seed, Sebastian Dominko of Notre Dame on Thursday in the second round. Rice drops down into the consolation bracket, but still has a chance to qualify as the two finalists from the consolation bracket also earn bids. He will face Dietrich’s first round opponent, Eli Stephenson of Kentucky, in the consolation Round of 32.

Qualifying

Keegan Rice advanced to the final round of singles qualifying with a 6-1, 7-5 win against Florida’s Andreas Timini. He defeated 3-seed, Zoran Ludoski of Arizona 6-1, 6-1 to advance to the main draw.

Prequalifying

Both Mans Dahlberg and Jangjun Kim fell in the opening round of prequalifying singles while Kim and Keegan Rice fell in doubles. They will all play consolation matches on Sunday.