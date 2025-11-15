HIGHLIGHTS: Football vs. Duke 11.15.25

Show schedule list
Open search
Open Mobile Menu
Sports
Men's Sports
Baseball
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Basketball
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Cross Country
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Football
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Golf
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Lacrosse
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Soccer
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Squash
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Swimming & Diving
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Tennis
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Track & Field
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Wrestling
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Women's Sports
Basketball
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Cross Country
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Field Hockey
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Golf
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Lacrosse
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Rowing
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Soccer
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Softball
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Squash
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Swimming & Diving
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Tennis
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Track & Field
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Volleyball
Schedule
Roster
News
icon-facebook
icon-twitter
icon-instagram
Video
All Sports
Football
Men's Basketball
Women's Basketball
Baseball
Softball
Men's Lacrosse
Women's Lacrosse
Athletics
Staff Directory
Academics and Student-Athlete Development
Athletic Communications
Athletics History
Camps
Celebrating Title IX
Compliance
Facilities
General News
Licensing
Mission Statement
Rankings
Recreation
Cav Futures- NIL Collective
Sports Medicine
Sports Nutrition
Strength & Conditioning
Student Employment Opportunities
Sustainability
Virginia Sports Properties- Sponsorship
Fans
For All Virginia
Cavman’s Crew
Charitable Merchandise Requests
Cheerleading
Dance Team
Downloadable Calendars
Gameday Central
Fan Feedback
Football Fan Council
'Hoomail Sign Up
Hoos Brew Sign Up
Hoos Housing Partners
Marching Band
Promotions
Smithfield Commonwealth Clash
Traditions
Traveling to UVA
Media
Athletic Communications Directory
ACC Network
How to Watch the ACCN
Jeff White Articles
Photo Galleries
Social Media
Virginia Sports Mobile App
UVA YouTube Channel
Virginia Sports Radio Network - Listen Live
Audio - Podcasts/Coaches Shows
Recruits
Tickets
Shop
Donate
Search
Open Search
Football
Team
Coaches
Schedule
Schedule
Future Schedules
Stats
PDF
Archived Stats
News
YouTube Channel
Additional Links
Gameday Central
Gameday Parking
Theme Days & Group Offers
Premium Tailgating
Media Center
Preseason Honors Central
Quick Facts
Record Book
All-Time Box Scores
2025 Signing Day Central
Facilities
November 15, 2025
.
Football
HIGHLIGHTS: Football vs. Duke 11.15.25
share
Twitter
Facebook
Mail
Print
Highlights: Virginia 34, Duke 17
Related Stories
Football vs Duke: Photo Gallery
November 15, 2025
/
Football
Football vs Duke: Photo Gallery
Complementary Football Steers No. 20/19 Virginia in ACC Road Win Over Duke
November 15, 2025
/
Football
Complementary Football Steers No. 20/19 Virginia in ACC Road Win Over Duke
Tony Elliott Postgame Press Conference - Duke 11.15.25
November 14, 2025
/
Football
Tony Elliott Postgame Press Conference - Duke 11.15.25
Skip To Main Content