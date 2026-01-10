No. 6 Virginia Falls 9-0 to No. 4 PrincetonNo. 6 Virginia Falls 9-0 to No. 4 Princeton
Josie Drumheller/Virginia Athletics

No. 6 Virginia Falls 9-0 to No. 4 Princeton

The Cavaliers suffered a 9-0 loss to the Tigers at home on Saturday afternoon.

CHARLOTTESVILLE, Va. –  The No. 6 Virginia women’s squash team (6-3) suffered a 9-0 loss to No. 4 Princeton (3-1) on Saturday (Jan. 10) at the McArthur Squash Center in Charlottesville, Va.

Lina Tammam, Nili Sprecher, Charlotte Pastel and Maria Min each won a game against the Tigers, and Clare Minnis and Maryam Mian both battled to send their matches to five games.

CAVALIER NOTES

  • The Cavaliers are currently 4-3 against Ivy League opponents after going 5-4 against the Ivy League in 2024-25.

 

UP NEXT

  • The Cavaliers take on Tufts in neutral-site action at the St. James in Springfield, Va., on Saturday, Jan. 17, at 1:00 p.m.

#4 Princeton 9, #6 Virginia 0

1 | Zeina Zein (PRINCE) def. Charlotte Pastel (VA) 11-9, 6-11, 11-6, 11-3
2 | Alexandra Jaffe (PRINCE) def. Lina Tammam (VA) 4-11, 11-3, 11-6, 11-3
3 | Emma Trauber (PRINCE) def. Maria Min (VA) 11-0, 5-11, 11-5, 11-5
4 | Charlotte Bell (PRINCE) def. Clare Minnis (VA) 5-11, 5-11, 11-8, 11-7, 11-5
5 | Caroline Eielson (PRINCE) def. Nina Hashmi (VA) 11-7, 11-1, 11-2
6 | Samantha Jaffe (PRINCE) def. Maryam Mian (VA) 11-9, 6-11, 11-8, 8-11, 11-8
7 | Liyen Teoh (PRINCE) def. Claire Pellegrino (VA) 11-9, 11-9, 11-5
8 | Hermione Cao (PRINCE) def. Ana Quijano (VA) 11-8, 11-8, 11-6
9 | Sonya Sasson (PRINCE) def. Nili Sprecher (VA) 7-11, 11-3, 11-8, 11-6
10 | Leila Ahmed Saeed Yosry (PRINCE) def. Piper Giovine (VA) 11-9, 11-3, 11-3