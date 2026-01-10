No. 6 Virginia Falls 9-0 to No. 4 Princeton

#4 Princeton 9, #6 Virginia 0
1 | Zeina Zein (PRINCE) def. Charlotte Pastel (VA) 11-9, 6-11, 11-6, 11-3
2 | Alexandra Jaffe (PRINCE) def. Lina Tammam (VA) 4-11, 11-3, 11-6, 11-3
3 | Emma Trauber (PRINCE) def. Maria Min (VA) 11-0, 5-11, 11-5, 11-5
4 | Charlotte Bell (PRINCE) def. Clare Minnis (VA) 5-11, 5-11, 11-8, 11-7, 11-5
5 | Caroline Eielson (PRINCE) def. Nina Hashmi (VA) 11-7, 11-1, 11-2
6 | Samantha Jaffe (PRINCE) def. Maryam Mian (VA) 11-9, 6-11, 11-8, 8-11, 11-8
7 | Liyen Teoh (PRINCE) def. Claire Pellegrino (VA) 11-9, 11-9, 11-5
8 | Hermione Cao (PRINCE) def. Ana Quijano (VA) 11-8, 11-8, 11-6
9 | Sonya Sasson (PRINCE) def. Nili Sprecher (VA) 7-11, 11-3, 11-8, 11-6
10 | Leila Ahmed Saeed Yosry (PRINCE) def. Piper Giovine (VA) 11-9, 11-3, 11-3