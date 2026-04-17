No. 8 Virginia Set to Race at Eisenberg Cup Saturday

CHARLOTTESVILLE, Va. – No. 8 Virginia travels back to Lake Carnegie for the ultra-competitive Eisenberg Cup on Saturday (April 18).

Virginia will have five crews (Varsity Eight, Second Varsity Eight, Third Varsity Eight, Varsity Four and Second Varsity Four) competing against No. 3 Yale, No. 4 Tennessee and No. 6 Princeton. The regatta starts with the Varsity Eight race at 9 a.m.

The Cavaliers won eight races against Brown, Rutgers and Harvard last Saturday (April 11) on Lake Carnegie, which is located in West Windsor, N.J.

Fans can watch Eisenberg Cup racing on ESPN+ and live results are available here.

Eisenberg Cup Schedule

First Varsity Eight – 9 a.m.

Second Varsity Eight – 9:15 a.m.

Varsity Four – 9:30 a.m.

Third Varsity Eight – 9:45 a.m.

Second Varsity Four – 10 a.m.

Projected Virginia Lineups

Varsity Eight

Coxswain: Brie Joe, Stroke: Paula Lutz*, 7-seat: Skylar Morrison*, 6-seat: Flynn Greene, 5-seat: Elsa Hartman, 4-seat: Lila Henn, 3-seat: PJ Balazy, 2-seat: Kennedy Housley and Bow: Maddie Agudelo

Second Varsity Eight

Coxswain: Ashlynn McGinn, Stroke: Emma Alimbau-Borrás, 7-seat: Georgia Allen, 6-seat: Claudia Kerry-Roger*, 5-seat: Riley Richardson, 4-seat: Katie Rapaglia, 3-seat: Savannah Fox, 2-seat: Ayla O’Neill and Bow: Sophia Cavalieri

Third Varsity Eight

Coxswain: Clementine Riegelhaupt, Stroke: Elena Bloom, 7-seat: Gianna Vigliotti, 6-seat: Emeline Daley*, 5-seat: Skylar Gash, 4-seat: Claire Lingle, 3-seat: Hannah Hill, 2-seat: Catherine Chénier-Gagnon and Bow: Abby Grace McGowan, Spares: Nuria Revilla, Anna Schrieber, Sophie Gallagher

Varsity Four

Coxswain: Sami Goldman*, Stroke: Reilly Katz, 3-seat: Ava Cathey, 2-seat: Lindsay O’Neil and Bow: Dylan Bentley

Second Varsity Four

Coxswain: Samara Coakley*, Stroke: Enya Gilroy, 3-seat: Sarah Rapaglia, 2-seat: Eva Morton and Bow: Ava Gormley