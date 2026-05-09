McCabe Millon Headlines UVA’s Eight Inside Lacrosse All-America HonoreesMcCabe Millon Headlines UVA’s Eight Inside Lacrosse All-America Honorees

McCabe Millon Headlines UVA’s Eight Inside Lacrosse All-America Honorees

Virginia was one of only three programs nationally with at least eight selections

CHARLOTTESVILLE, Va. — Eight University of Virginia men’s lacrosse players earned Nike Lacrosse Media All-America honors, Inside Lacrosse announced Saturday afternoon (May 9). 

Virginia attackman McCabe Millon was named to the first team, while his younger brother and fellow attackman Brendan Millon was named a second-team selection. 

Additionally, Truitt Sunderland (attack), Ryan Colsey (attack/midfield), Joey Terenzi (midfield), Hudson Hausmann (midfield), Robby Hopper (long-stick midfield) and John Schroter (defense) garnered honorable mention accolades. 

UVA was one of only three teams nationwide to nab eight honorees, alongside No. 1 Princeton (9) and No. 3 Notre Dame (8).  

The Nike Lacrosse Media All-Americans are selected by a dozen voters who also vote in the weekly Media Poll. Voters submitted first-, second-, third- and honorable mention teams; those were tallied, with players receiving the highest vote totals sorted into teams. Honorable Mention players consist of players who did not earn enough votes to make one of the three teams but still had a significant number of votes. The Nike Lacrosse All-American list aims to honor players a more traditional-sized roster, avoiding extra numbers unless an unbreakable voting tie dictates it. 

MLAX Championship Weekend_SPORT BANNER

Up next, No. 5 seed Virginia (10-6) hosts Georgetown (10-4) on Sunday evening (May 10) in the eighth and final first-round matchup of the NCAA Tournament. Opening faceoff from Klöckner Stadium is set for 7:30 p.m. on ESPNU and WINA (98.9 FM/1070 AM). 

The winner of Virginia–Georgetown advances to face the winner of No. 4 seed Richmond (14-1) and Duke (9-4) in the quarterfinals at Delaware Stadium (Newark, Del.) next Sunday (May 17). 

First Team 

A Joey Spallina, Syracuse 

A Willem Firth, Cornell 

A/M McCabe Millon, Virginia 

M Evan Plunkett, Army 

M Tucker Wade, Princeton 

M Matt Collison, Johns Hopkins 

FO Brady Wambach, North Carolina 

SSDM Aidan Maguire, Duke 

SSDM Jack Pilling, Richmond 

LSM Will Donovan, Notre Dame 

D Shawn Lyght, Notre Dame 

D Alex Ross, Penn State 

D Jack Stahl, Princeton 

G Sean Byrne, Army 

  

Second Team  

A Owen Duffy, North Carolina 

A Brendan Millon, Virginia 

A Aidan O’Neil, Richmond 

M Joe Sheridan, Richmond 

M Logan Ip, Harvard 

M Max Sloat, Duke 

FO Jack Cascadden 

SSDM Reece DiCicco, Johns Hopkins 

SSDM Jon King, Penn State 

LSM AJ Larkin, Maryland 

D Hunter Smith, Richmond 

D Cullen Brown, Ohio State 

D Riley Figueras, Syracuse 

G Greyson Manning, Denver 

  

Third Team  

A Silas Richmond, Albany 

A Mikey Weisshaar, Towson 

A Nate Kabiri, Princeton 

M Luke Rhoa, Syracuse 

M Mason Swezcyzk, North Carolina 

M Marcus Wertheim, Brown 

FO Henry Dodge, Maryland 

SSDM Joe Juengerkes, Rutgers 

SSDM Cooper Mueller, Princeton 

LSM Jake Melchionni, Villanova 

D Charlie Johnson, Duke 

D Brendan Staub, Cornell 

D John Sullivan, Army 

G Ryan Croddick, Princeton 

  

Honorable Mention  

A Liam Connor, Georgetown 

A Rory Connor, Georgetown 

A Ryan Goldstein, Cornell 

A Benn Johnston, Duke 

A Colin Kurdyla, Rutgers 

A Chad Palumbo, Princeton 

A Dom Pietramala, North Carolina 

A Tim Shannehan, Boston U 

A Ryan Stines, Utah 

A Truitt Sunderland, Virginia 

A Jack Taylor, Jacksonville 

A Josh Yago, Notre Dame 

A/M Ryan Colsey, Virginia 

A/M Hunter Drouin, Colgate 

A/M Michael Leo, Syracuse 

M John Aurandt IV, Harvard 

M Gavin Creo, Richmond 

M John Dunphey, Princeton 

M Matt Jeffery, Notre Dame 

M Will Maheras, Notre Dame 

M Peter Moynihan, Yale 

M Chuck Rawson, Johns Hopkins 

M Joey Terenzi, Virginia 

FO Luca Accardo, High Point 

FO Logan Banek, Siena 

FO Reid Gills, Penn State 

FO Andrew McMeekin, Princeton 

FO Tyler Spano, Notre Dame 

FO Walter Zhao, Vermont 

SSDM Christian Alacqua, Notre Dame 

SSDM Peter Detwiler, Marquette 

SSDM Blake Eiland, Ohio State 

SSDM Ty English, North Carolina 

SSDM Jackson Green, Princeton 

SSDM Hudson Hausmann, Virginia 

SSDM Liam Kammar, Drexel 

SSDM Andrew McMullan, Penn 

SSDM Charlie Packard, Richmond 

SSDM Chris Reinhardt, Notre Dame 

SSDM Keagan Treacy, Army 

LSM Lucas Fraser, Jacksonville 

LSM Robby Hopper, Virginia  

LSM Ryan Splaine, Rutgers 

D Ty Banks, Georgetown 

D Carson Brown, Johns Hopkins 

D Richard Checo, Lehigh 

D Nikko DiPonio, Utah 

D Billy Dwan III, Syracuse 

D Connor Kehm, Boston U 

D Max Neeson, Albany 

D Patrick Pisano, Yale 

D Julian Radossich, Faifield 

D John Schroter, Virginia 

D Trey Taylor, Brown 

G Caleb Fyock, Ohio State 

G Ryan Della Rocco, Jacksonville 

G Connor Knight, Richmond 

G Owen Salanger, UMass 