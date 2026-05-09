McCabe Millon Headlines UVA’s Eight Inside Lacrosse All-America Honorees

Up next, No. 5 seed Virginia (10-6) hosts Georgetown (10-4) on Sunday evening (May 10) in the eighth and final first-round matchup of the NCAA Tournament. Opening faceoff from Klöckner Stadium is set for 7:30 p.m. on ESPNU and WINA (98.9 FM/1070 AM).
The winner of Virginia–Georgetown advances to face the winner of No. 4 seed Richmond (14-1) and Duke (9-4) in the quarterfinals at Delaware Stadium (Newark, Del.) next Sunday (May 17).
First Team
A Joey Spallina, Syracuse
A Willem Firth, Cornell
A/M McCabe Millon, Virginia
M Evan Plunkett, Army
M Tucker Wade, Princeton
M Matt Collison, Johns Hopkins
FO Brady Wambach, North Carolina
SSDM Aidan Maguire, Duke
SSDM Jack Pilling, Richmond
LSM Will Donovan, Notre Dame
D Shawn Lyght, Notre Dame
D Alex Ross, Penn State
D Jack Stahl, Princeton
G Sean Byrne, Army
Second Team
A Owen Duffy, North Carolina
A Brendan Millon, Virginia
A Aidan O’Neil, Richmond
M Joe Sheridan, Richmond
M Logan Ip, Harvard
M Max Sloat, Duke
FO Jack Cascadden
SSDM Reece DiCicco, Johns Hopkins
SSDM Jon King, Penn State
LSM AJ Larkin, Maryland
D Hunter Smith, Richmond
D Cullen Brown, Ohio State
D Riley Figueras, Syracuse
G Greyson Manning, Denver
Third Team
A Silas Richmond, Albany
A Mikey Weisshaar, Towson
A Nate Kabiri, Princeton
M Luke Rhoa, Syracuse
M Mason Swezcyzk, North Carolina
M Marcus Wertheim, Brown
FO Henry Dodge, Maryland
SSDM Joe Juengerkes, Rutgers
SSDM Cooper Mueller, Princeton
LSM Jake Melchionni, Villanova
D Charlie Johnson, Duke
D Brendan Staub, Cornell
D John Sullivan, Army
G Ryan Croddick, Princeton
Honorable Mention
A Liam Connor, Georgetown
A Rory Connor, Georgetown
A Ryan Goldstein, Cornell
A Benn Johnston, Duke
A Colin Kurdyla, Rutgers
A Chad Palumbo, Princeton
A Dom Pietramala, North Carolina
A Tim Shannehan, Boston U
A Ryan Stines, Utah
A Truitt Sunderland, Virginia
A Jack Taylor, Jacksonville
A Josh Yago, Notre Dame
A/M Ryan Colsey, Virginia
A/M Hunter Drouin, Colgate
A/M Michael Leo, Syracuse
M John Aurandt IV, Harvard
M Gavin Creo, Richmond
M John Dunphey, Princeton
M Matt Jeffery, Notre Dame
M Will Maheras, Notre Dame
M Peter Moynihan, Yale
M Chuck Rawson, Johns Hopkins
M Joey Terenzi, Virginia
FO Luca Accardo, High Point
FO Logan Banek, Siena
FO Reid Gills, Penn State
FO Andrew McMeekin, Princeton
FO Tyler Spano, Notre Dame
FO Walter Zhao, Vermont
SSDM Christian Alacqua, Notre Dame
SSDM Peter Detwiler, Marquette
SSDM Blake Eiland, Ohio State
SSDM Ty English, North Carolina
SSDM Jackson Green, Princeton
SSDM Hudson Hausmann, Virginia
SSDM Liam Kammar, Drexel
SSDM Andrew McMullan, Penn
SSDM Charlie Packard, Richmond
SSDM Chris Reinhardt, Notre Dame
SSDM Keagan Treacy, Army
LSM Lucas Fraser, Jacksonville
LSM Robby Hopper, Virginia
LSM Ryan Splaine, Rutgers
D Ty Banks, Georgetown
D Carson Brown, Johns Hopkins
D Richard Checo, Lehigh
D Nikko DiPonio, Utah
D Billy Dwan III, Syracuse
D Connor Kehm, Boston U
D Max Neeson, Albany
D Patrick Pisano, Yale
D Julian Radossich, Faifield
D John Schroter, Virginia
D Trey Taylor, Brown
G Caleb Fyock, Ohio State
G Ryan Della Rocco, Jacksonville
G Connor Knight, Richmond
G Owen Salanger, UMass