2026 Virginia Football Preseason Honors2026 Virginia Football Preseason Honors

2026 Virginia Football Preseason Honors

#5 Kam Robinson, LB → Bio

  • Phil Steele First Team Preseason All-ACC
  • Phil Steele Fourth Team Preseason All-America 

#14 Fisher Camac, DE → Bio

  • Lott IMPACT Trophy Watch List → Read more

#28 Solomon Beebe, RB/RET → Bio

  • Jet Award Watch List

#38 Daniel Sparks, P → Bio

  • Phil Steele Second Team Preseason All-ACC 

#52 McKale Boley, OL → Bio

  • Phil Steele First Team Preseason All-ACC 
  • Phil Steele Fourth Team Preseason All-America 

#60 Drake Metcalf, OL → Bio

  • Phil Steele Fourth Team Preseason All-ACC 

#77 Noah Josey, OL → Bio

  • Phil Steele Second Team Preseason All-ACC 

#91 Jason Hammond, DT → Bio

  • Phil Steele Fourth Team Preseason All-ACC 

Kam Robinson #5

Kam Robinson

LB
6-2234
Daniel Sparks #38

Daniel Sparks

P
6-7217
Fisher Camac #14

Fisher Camac

DE
6-7248
Solomon Beebe

Solomon Beebe

RB
5-10205
McKale Boley #52

McKale Boley

OT
6-5316
Drake Metcalf #60

Drake Metcalf

OL
6-2300
Noah Josey #77

Noah Josey

OG
6-5310
Jason Hammond #91

Jason Hammond

DT
6-2295