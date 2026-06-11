2026 Virginia Football Preseason Honors

#5 Kam Robinson, LB → Bio
- Phil Steele First Team Preseason All-ACC
- Phil Steele Fourth Team Preseason All-America
#14 Fisher Camac, DE → Bio
- Lott IMPACT Trophy Watch List → Read more
#28 Solomon Beebe, RB/RET → Bio
- Jet Award Watch List
#38 Daniel Sparks, P → Bio
- Phil Steele Second Team Preseason All-ACC
#52 McKale Boley, OL → Bio
- Phil Steele First Team Preseason All-ACC
- Phil Steele Fourth Team Preseason All-America
#60 Drake Metcalf, OL → Bio
- Phil Steele Fourth Team Preseason All-ACC
#77 Noah Josey, OL → Bio
- Phil Steele Second Team Preseason All-ACC
#91 Jason Hammond, DT → Bio
- Phil Steele Fourth Team Preseason All-ACC