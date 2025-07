Thirty-Six Cavaliers Named to All-ACC Academic Team

CHARLOTTESVILLE, Va. – A program-best 36 Virginia Cavaliers were named to the All-ACC Academic Rowing Team, the conference announced Friday (July 11). The previous high for All-ACC Academic honors was 33 in 2023-24.

To be nominated for the All-ACC Academic team, student-athletes must have recorded a minimum of a 3.0 grade point average in the winter semester, maintained a 3.0 career GPA and participated in the ACC Championship or NCAA Championship.

2024-25 All-ACC Academic Rowing Honorees

PJ Balazy, Virginia, Fr., Undeclared

Samara Coakley, Virginia, Fr., Undeclared

Savannah Cogan, Virginia, So., Undeclared

**Sophia Coppola, Virginia, Sr., Foreign Affairs

Sky Dahl, Virginia, Sr., Media Studies

Emeline Daley, Virginia, Fr., Undeclared

****Helene Dimitrijev, Virginia, Sr., Environmental Thought & Practice

Alyssa Fikkers, Virginia, Fr., Undeclared

**Savannah Fox, Virginia, Jr., Economics

**Sydney Fratamico, Virginia, Gr., Public Health

Skylar Gash, Virginia, Jr., English

Sami Goldman, Virginia, So., Media Studies

**Meagan Goldsmith, Virginia, Sr., Media Studies

Flynn Greene, Virginia, Fr., Undeclared

***Jenna Hajji, Virginia, Sr., Kinesiology

Elsa Hartman, Virginia, Jr., Behavioral Neuroscience

**Lila Henn, Virginia, So., Undeclared

Hannah Hill, Virginia, Fr., Undeclared

Brie Joe, Virginia, Fr., Undeclared

**Sheila Joyce, Virginia, Gr., Public Policy

Ryleigh Katstra, Virginia, Gr., Public Health

Reilly Katz, Virginia, Jr., Global Studies

**Chloe Lee, Virginia, Sr., Sociology

Claire Lingle, Virginia, Fr., Undeclared

***Paige Loh, Virginia, Sr., Global Studies

Paula Lutz, Virginia, Fr., Undeclared

****Kate McGee, Virginia, Sr., Applied Statistics

Ashlynn McGinn, Virginia, Jr., Kinesiology

Abby Grace McGowan, Virginia, Fr., Undeclared

Lindsay O’Neil, Virginia, Sr., History

Ayla O’Neill, Virginia, Fr., Undeclared

***Teagan Orth, Virginia, Sr., Speech Communication Disorders

**Katie Rapaglia, Virginia, Jr., Youth & Social Innovation

**Riley Richardson, Virginia, Jr., Media Studies

Anna Schrieber, Virginia, So., Civil Engineering

Maggie Warren, Virginia, Fr., Undeclared

*denotes the number of All-ACC Academic Team honors