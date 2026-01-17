No. 4 Virginia Sweeps No. 11 Tufts

No. 4 Virginia Sweeps No. 11 TuftsNo. 4 Virginia Sweeps No. 11 Tufts
The Cavaliers won 9-0 against Tufts on Saturday afternoon (Jan. 17).

SPRINGFIELD, Va. –  The No. 4 Virginia men's squash team (9-2) swept No. 11 Tufts (7-4) on Saturday (Jan. 17) in neutral-site action at The St. James.

The Cavaliers dropped just one game across the nine-match slate. In the exhibition match, sophomore Isaac Mitchell battled to a 3-2 victory.

UP NEXT

  • The Cavaliers continue their road weekend, taking on No. 7 Drexel in Philadelphia on Sunday (Jan. 18) at 2:30 p.m.

#4 Virginia 9, #11 Tufts 0

1 | Juan Irisarri (VA) def. Santiago Medina (TUFTS) 11-2, 11-7, 11-3  
2 | Juan Jose Torres Lara (VA) def. Nachiket Desai (TUFTS) 11-1, 11-4, 11-4  
3 | JP Tew (VA) def. Rohan Valia (TUFTS) 11-4, 11-5, 11-6
4 | Dylan Moran (VA) def. Milo Friedman (TUFTS) 11-3, 11-4, 11-2  
5 | Krishna Mishra (VA) def. Khaled Ahmed Hassan Serag (TUFTS) 11-6, 11-7, 11-7  
6 | Maxwell Velazquez (VA) def. Jared Chin (TUFTS) 9-11, 11-6, 11-6, 11-5  
7 | Henry Raine (VA) def. Mustafa Ayaz (TUFTS) 11-5, 11-5, 13-11  
8 | Matthew Dayle (VA) def. Aarav Gill (TUFTS) 11-9, 11-3, 11-8  
9 | Patrick Keller (VA) def. Shivin Kumar (TUFTS) 11-7, 11-4, 11-2
Exh. | Isaac Mitchell (VA) def. Ali Tarek (TUFTS) 11-9, 9-11, 11-7, 8-11, 11-6