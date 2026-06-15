Track & FieldTrack & Field
Jen Dietrich/Virginia Athletics

Track & Field at NCAA Outdoor Championship: Photo Gallery

Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Brett Gardner during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Cale Ayers during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Jeremiah Nubbe during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Jeremiah Nubbe during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Jeremiah Nubbe during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Nate Mountain during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Nikolaos Polychroniou during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Will Anthony during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 10 - Will Anthony during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Wednesday, June 10th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Christiana Ellina during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Christiana Ellina during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Christiana Ellina during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Christiana Ellina and Assistant Coach Brandon Amo during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Christiana Ellina during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Charlotta Sandkulla during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Charlotta Sandkulla during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Charlotta Sandkulla during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 11 - Tatum David during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Thursday, June 11th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Will Daley during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Brett Gardner during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Brett Gardner and Gary Martin during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Brett Gardner and Nate Mountain during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Brett Gardner and Nate Mountain during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Brett Gardner during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Brett Gardner and Head Coach Vin Lananna during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Gary Martin during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Gary Martin during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Gary Martin during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Gary Martin during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Gary Martin during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Gary Martin and Will Daley during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Justin Wachtel during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Justin Wachtel during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Nate Mountain during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Nate Mountain during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 12 - Will Anthony, Head Coach Vin Lananna, Justin Wachtel, Gary Martin, Brett Gardner, Will Daley, and Nate Mountain during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Friday, June 12th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 13 - Celia Rifaterra during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Saturday, June 13th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 13 - Celia Rifaterra during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Saturday, June 13th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics
Track & FieldEUGENE, OR - JUNE 13 - Celia Rifaterra during the 2026 NCAA Outdoor Track & Field Championship at Hayward Field in Eugene, OR on Saturday, June 13th, 2026. Photo by Jen Dietrich/Virginia Athletics