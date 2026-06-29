Duangmanee, Lee Represent UVA on ACC All-Academic Team

CHARLOTTESVILLE, Va. – Junior Josh Duangmanee and senior Bryan Lee were among the 48 men’s golf student-athletes to earn a spot on the 2026 Atlantic Coast Conference All-Academic Team on Monday (June 29).
Academic requirements for selection to the All-ACC Academic Team include a minimum 3.0 grade point average for the previous two semesters and a 3.0 cumulative GPA for the student-athlete’s academic career, along with being enrolled at the institution for at least one year and classified as an undergraduate student. In addition, student-athletes must compete in at least 50 percent of their team’s athletic contests.
Lee, a religious studies major, is the seventh Cavalier in program history and first since 2019 to become a four-time member of the ACC All-Academic Team. He joins Derek Bard (2014-17), Craig Cook-Stevenson (2002-05), Shivin Kwatra (1999-2002), Richard Moore (1980-83), Max Rehm (1995-98) and Thomas Walsh (2016-19) as the only four-time honorees at UVA.
Lee was one of the 11 ACC men’s golfers to be named to both the All-ACC team and the ACC All-Academic Team. Duangmanee, a Global Studies major, was recognized for his academic prowess for the third time.
2026 Rod Myers Scholar-Athlete of the Year
William Sides, Sr., SMU
2026 Men’s Golf All-ACC Academic Team
Tommy Mangan, Boston College, So., Management**
Jack Pogorelc, Boston College, Sr., Management***
Tony Yin, Boston College, Fr., Management/Math
Charlie Bundy, California, Sr., Business Administration
Daniel Heo, California, Sr., Economics
Thomas Higgins, Clemson, Sr., Psychology**
Colin Salema, Clemson, So., Marketing**
Rich Wills, Clemson, So., Marketing**
Daniel Choi, Duke, Sr., Psychology**
Ethan Evans, Duke, Sr., Economics***
Bryan Kim, Duke, Jr., Sociology***
William Love, Duke, Sr., Economics****
Carson Brewer, Florida State, Jr., ISS**
Wilmer Edero, Florida State, Jr., ISS
Tyler Weaver, Florida State, Jr., Sport Management***
Kale Fontenot, Georgia Tech, Jr., Business Administration***
Albert Hansson, Georgia Tech, So., Business Administration**
Hiroshi Tai, Georgia Tech, Sr., Business Administration****
Cooper Claycomb, Louisville, Jr., Exercise Physiology**
Andrew Tan, Louisville, Sr., Finance
Warren Thomis, Louisville, So., Business Administration
Niall Sheils Donegan, North Carolina, Jr., Economics
Keaton Vo, North Carolina, Sr., Communications**
Xander Goboy, NC State, So., Management First Year
Joseph Lenane, NC State, Sr., Business Admin
Markus Varjun, NC State, Sr., Psychology
Evan Woosley-Reed, NC State, Sr., Sport Management
Jacob Modleski, Notre Dame, Jr., Business Analytics***
Mike Qiu, Notre Dame, So., Business Analytics**
Rocco Salvitti, Notre Dame, Jr., Strategic Management***
Calen Sanderson, Notre Dame, Sr., Finance
Nate Stevens, Notre Dame, Sr., Finance****
William Sides, SMU, Sr., Accounting BBA**
Ben Steinmann, SMU, Fr., Undeclared
Ethan Gao, Stanford, Jr., Mathematics**
Dean Greyserman, Stanford, Sr., Science, Technology & Society
Jay Leng, Stanford, So., Undeclared**
Nathan Wang, Stanford, Sr., Political Science***
Josh Duangmanee, Virginia, Jr., Global Studies***
Bryan Lee, Virginia, Sr., Religious Studies****
Benjamin Baker, Virginia Tech, Fr., Finance – Corporate Financial Management
Ashton Harper, Virginia Tech, Jr., Finance – Investment Management & Chartered Financial Analyst**
Aiden Patel, Virginia Tech, Fr., Advertising
Rahul Rajendran, Virginia Tech, Jr., FinTech Big Data Analytics & Finance – Investment Management & Chartered Financial Analyst***
Gareth Steyn, Virginia Tech, Sr., Economics**
Kyle Haas, Wake Forest, Jr., Economics***
Tom Haberer, Wake Forest, Jr., Finance***
Jakob Melin, Wake Forest, Sr., Communication**
*denotes number of All-ACC Academic Team honors