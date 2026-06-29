Twenty-Seven Cavaliers Named to All-ACC Academic Team

CHARLOTTESVILLE, Va. – Twenty-seven Virginia Cavaliers were named to the All-ACC Academic Rowing Team, the conference announced Monday (June 29).
To be nominated for the All-ACC Academic team, student-athletes must have recorded a minimum of a 3.0 grade point average in the winter semester, maintained a 3.0 career GPA and participated in the ACC Championship or NCAA Championship.
2025-26 All-ACC Academic Rowing Honorees
Madeleine Agudelo, Virginia, Sr., Government
Georgia Allen, Virginia, Fr., Undeclared
Dylan Bentley, Virginia, Sr., English
Elena Bloom, Virginia, Sr., Undeclared
Ava Cathey, Virginia, Fr., Undeclared
**Samara Coakley, Virginia, So., Kinesiology
**Emeline Daley, Virginia, So., Chemistry
***Savannah Fox, Virginia, Sr., Economics
**Skylar Gash, Virginia, Sr., English
Enya Gilroy, Virginia, So., Spanish
**Sami Goldman, Virginia, Jr., Media Studies
Ava Gormley, Virginia, Fr., Undeclared
***Elsa Hartman, Virginia, Sr., Behavioral Neuroscience
***Lila Henn, Virginia, Jr., Public Policy & Leadership
**Reilly Katz, Virginia, Sr., Global Studies
Claudia Kerry-Roger, Virginia Jr., Religious Studies
**Paula Lutz, Virginia, So., Undeclared
**Ashlyn McGinn, Virginia, Sr., Kinesiology
Skylar Morrison, Virginia, Jr., Kinesiology
Eva Morton, Virginia, So., Mathematics-Financial
**Ayla O'Neill, Virginia, So., Psychology
***Katie Rapaglia, Virginia, Sr., Youth & Social Innovation
Sarah Rapaglia, Virginia, Sr., Higher Education
***Riley Richardson, Virginia, Sr., Media Studies
Clementine Riegelhaupt, Virginia, Fr., Undeclared
**Anna Schrieber, Virginia, Jr., Civil Engineering
Gianna Vigliotti, Virginia, Fr., Undeclared
*denotes the number of All-ACC Academic Team honors