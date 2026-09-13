Shannon Lam Wins Singles Flight at Kitty Harrison Invitational

FRIDAY REULTS
SINGLES
Katie Rolls (VA) def. Nicole Khirin (UNC) 6-3, 6-4
Shannon Lam (VA) def. Shavit Kimchi (Duke) 6-3, 4-6, Ret.
Alyssa James (VA) def. Aya Manning 6-1, 6-1
Martina Genis Salas (VA) def. Mariana Reding (Elon) 6-0. 6-2
Blanca Pico Navarro (VA) def. Lisa Kranec (Elon) 6-0, 6-2
Maddy Zampardo (UNC) def. Eugenia Zozaya 6-4, 6-7 (2), 6-2
Tatum Evans (UNC) def. Vivian Yang (VA) 6-2, 6-2
Reese Miller (MICH) def. Mara Gae (VA) 6-4, 6-2
DOUBLES
Katie Rolls/Mara Gae (VA) def. Theadora Rabman/Aya Manning (UNC) 6-1
Katie Rolls/Mara Gae (VA) def. Amelie Drukerova/Elizabeth Ivanov (UNCC) 6-2
Vivian Yang/Martina Genis Salas (VA) def. Linea Barjaliu/Ava Rodriguez (UGA) 6-1
Vivian Yang/Martina Genis Salas (VA) def. Lisa Kranec/Alexandra Warssing (Elon) 6-1
Nicole Khirin/Tatum Evans (UNC) def. Eugenia Zozaya/Shannon Lam 6-4
Iga Piotrowska/Cornelia Kack (Elon) def. Eugenia Zozaya/Blanca Pico Navarro 6-4
Aysegul Mert/Ava Rodriguez (UGA) def. Alyssa James/Shannon Lam 6-3
SATURDAY RESULTS
SINGLES
Katie Rolls (VA) def. Aysegul Mert (Georgia) 6-3, 3-6, 6-3
Shannon Lam (VA) def. Theadora Rabman (UNC) 6-4, 6-4
Blanca Pico Navarro (VA) def. Amelie Drukerova 6-3, 6-3
Alyssa James (VA) def. Elizabeth Ivanov (UNCC) 6-4, 6-1
Eugenia Zozaya (VA) def. Claire An (Duke) 6-4, 3-6, 10-7
Piper Charney (MICH) def. Vivian Yang (VA) 7-5, 6-3
Gabriella Lindgren (MICH) def. Martina Genis Salas (VA) 3-6, 7-5, 6-2
Mara Gae (VA) def. Alexis Nguyen (UNC) 6-4, 4-6, 14-12
DOUBLES
Nicole Khirin/Tatum Evans (UNC) def. Katie Rolls/Mara Gae (VA) 7-5
Maddy Zampardo/Susanna Maltby (UNC) def. Vivian Yang/Martina Genis Salas (VA) 6-4
Shona Nakano/Andrea Chacon (UNCC) def. Alyssa James/Shannon Lam (VA) 6-4
SUNDAY RESULTS
SINGLES
Tatum Evans (UNC) def. Katie Rolls (VA) 7-6 (5), 6-3
Shannon Lam (VA) def. Reese Miller (MICH) 6-4, 6-2
Eugenia Zozaya (VA) def. Avery Nguyen (UNC) 6-2, 6-4
Eleana Yu (Duke) def. Alyssa James (VA) 7-6 (4), 7-6 (3)
Martina Genis Salas (VA) def. Ariel Avidan (JMU) 6-1, 6-3
Susanna Maltby (UNC) def. Blanca Pico Navarro (VA) 6-2, 1-6, 6-2
Shavit Kimchi (Duke) def. Mara Gae (VA) 6-4, 2-6, 10-7