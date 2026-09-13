Shannon Lam Wins Singles Flight at Kitty Harrison InvitationalShannon Lam Wins Singles Flight at Kitty Harrison Invitational

Shannon Lam Wins Singles Flight at Kitty Harrison Invitational

The Cavaliers had four players advance to the singles finals of their respective flights at the season-opening tournament in Chapel Hill

CHAPEL HILL, N.C. –  The Virginia women’s tennis team opened the fall portion of its schedule at the Kitty Harrison Invitational Friday through Sunday, Sept. 11-13, at the Chewning Tennis Center in Chapel Hill, N.C.

First-year Shannon Lam won three matches to win her eight-player flight. Three other Cavaliers, Katie Rolls, Alyssa James and Blanca Pico Navarro, won two singles matches to advance to the final of their respective flights. 

The Cavaliers will head to Cary, N.C., to compete in the ITA All-American Championships. The tournament, which is the first opportunity to qualify for the NCAA Individual Championships, runs Sept. 19-27.

FRIDAY REULTS
SINGLES

Katie Rolls (VA) def. Nicole Khirin (UNC) 6-3, 6-4
Shannon Lam (VA) def. Shavit Kimchi (Duke) 6-3, 4-6, Ret.
Alyssa James (VA) def. Aya Manning 6-1, 6-1
Martina Genis Salas (VA) def. Mariana Reding (Elon) 6-0. 6-2
Blanca Pico Navarro (VA) def. Lisa Kranec (Elon) 6-0, 6-2
Maddy Zampardo (UNC) def. Eugenia Zozaya 6-4, 6-7 (2), 6-2
Tatum Evans (UNC) def. Vivian Yang (VA) 6-2, 6-2
Reese Miller (MICH) def. Mara Gae (VA) 6-4, 6-2

DOUBLES
Katie Rolls/Mara Gae (VA) def. Theadora Rabman/Aya Manning (UNC) 6-1
Katie Rolls/Mara Gae (VA) def. Amelie Drukerova/Elizabeth Ivanov (UNCC) 6-2
Vivian Yang/Martina Genis Salas (VA) def. Linea Barjaliu/Ava Rodriguez (UGA) 6-1
Vivian Yang/Martina Genis Salas (VA) def. Lisa Kranec/Alexandra Warssing (Elon) 6-1
Nicole Khirin/Tatum Evans (UNC) def. Eugenia Zozaya/Shannon Lam 6-4
Iga Piotrowska/Cornelia Kack (Elon) def. Eugenia Zozaya/Blanca Pico Navarro 6-4
Aysegul Mert/Ava Rodriguez (UGA) def. Alyssa James/Shannon Lam 6-3

SATURDAY RESULTS
SINGLES
Katie Rolls (VA) def. Aysegul Mert (Georgia) 6-3, 3-6,  6-3
Shannon Lam (VA) def. Theadora Rabman (UNC) 6-4, 6-4
Blanca Pico Navarro (VA) def. Amelie Drukerova 6-3, 6-3
Alyssa James (VA) def. Elizabeth Ivanov (UNCC) 6-4, 6-1
Eugenia Zozaya (VA) def. Claire An (Duke) 6-4, 3-6, 10-7
Piper Charney (MICH) def. Vivian Yang (VA) 7-5, 6-3
Gabriella Lindgren (MICH) def. Martina Genis Salas (VA) 3-6, 7-5, 6-2
Mara Gae (VA) def.  Alexis Nguyen (UNC) 6-4, 4-6, 14-12

DOUBLES
Nicole Khirin/Tatum Evans (UNC) def. Katie Rolls/Mara Gae (VA) 7-5
Maddy Zampardo/Susanna Maltby (UNC) def. Vivian Yang/Martina Genis Salas (VA) 6-4
Shona Nakano/Andrea Chacon (UNCC) def. Alyssa James/Shannon Lam (VA) 6-4

SUNDAY RESULTS
SINGLES
Tatum Evans (UNC) def. Katie Rolls (VA) 7-6 (5), 6-3
Shannon Lam (VA) def. Reese Miller (MICH) 6-4, 6-2
Eugenia Zozaya (VA) def. Avery Nguyen (UNC) 6-2, 6-4
Eleana Yu (Duke) def. Alyssa James (VA) 7-6 (4), 7-6 (3)
Martina Genis Salas (VA) def. Ariel Avidan (JMU) 6-1, 6-3
Susanna Maltby (UNC) def. Blanca Pico Navarro (VA) 6-2, 1-6, 6-2
Shavit Kimchi (Duke) def. Mara Gae (VA) 6-4, 2-6, 10-7