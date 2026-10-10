Four Cavaliers Advance to ITA Regional Quarterfinals

Sunday, Oct. 11

Singles

QF [1] Andres Santamarta Roig (VA) vs [6] Eyal Shumilov (VT), 10 am

QF [5] Stiles Brockett (VA) vs Patrik Petera (VCU), 10 am

QF [3] Luca Preda (VA) vs [12] Piet Steveker (ODU), 10 am

QF [2] Jangjun Kim (VA) vs [8] Drew Fishback (VT), 10 am

Doubles

QF [1] Andres Santamarta Roig/Jangjun Kim (VA) vs TBD 12:30

QF [3] Stiles Brockett/Luca Preda (VA) vs [5] Angel Veliz/Siwanat Auytayakul (LIB) 12:30

Saturday, Oct. 10

Singles

R32 [1] Andres Santamarta Roig (VA) def. Blake Hilsen (VT) 6-3, 6-1

R32 [5] Stiles Brockett (VA) def. Chase Robinson (LIB) 7-6 (3), 6-2

R32 [3] Luca Preda (VA) def. Ryan Morgan (JMU) 6-4, 6-1

R32 [2] Jangjun Kim (VA) def. Nicolas Iantosca (VT) 6-3, 6-0

R16 [1] Andres Santamarta Roig (VA) def. [15] Oliver Hague (WM) 6-3, 3-6, 7-5

R16 [5] Stiles Brockett (VA) def. Paxton Pritchard (RICH) 6-3, 6-2

R16 [3] Luca Preda (VA) def. [13] Benjamin Sparks (LIB) 7-6 (3), 6-2

R16 [2] Jangjun Kim (VA) def. Omar Rhazali (WM) 6-1, 6-2



Doubles

R16 [1] Andres Santamarta Roig/Jangjun Kim (VA) def. Marc Ferrando Farras (LONG) 8-5

R16 [3] Stiles Brockett/Luca Preda (VA) def. Gevorg Mnatsakanyan/Nicolas Iantosca (VT) 8-6

Sunday, Oct. 11

Singles

QF [1] Andres Santamarta Roig (VA) vs [6] Eyal Shumilov (VT)

QF [5] Stiles Brockett (VA) vs Patrik Petera (VCU)

QF [3] Luca Preda (VA) vs [12] Piet Steveker (ODU)

QF [2] Jangjun Kim (VA) vs [8] Drew Fishback (VT)



Friday, Oct. 9

Singles

R64 [1] Andres Santamarta Roig (VA) def. Yassin Wageh (VCU) 6-4, 6-1

R64 [5] Stiles Brockett (VA) def. Theo Mottier (VCU) 6-3, 6-2

R64 [3] Luca Preda (VA) def. Gevorg Mnatsakanyan (VT) 6-2, 6-3

R64 [2] Jangjun Kim (VA) def. Riccardo Ciulli (JMU) 6-3, 7-5

Doubles

R64 Ty Switzer/Stefan Regalia (VA) def. Ilya Maltsev/Abdulraheem Isa (MORG) 8-5

R32 [3] Carson Baker/ Ilya Fahim (VT) def. Ty Switzer/Stefan Regalia (VA) 8-6

R32 [1] Andres Santamarta Roig/Jangjun Kim (VA) def. Egor Zakharov/Adrian Franco Regue (MASON) 8-2

R32 [3] Stiles Brockett/Luca Preda (VA) def. Omar Rhazali/Dylan Chou (WM) 8-2

Thursday, Oct. 8

Qualifying Singles

R1 Stefan Regalia (VA) def. Lachlan Buckingham (Navy) 6-4, 7-6 (2)

QFAndreas Chapides (RICH) def. Stefan Regalia (VA) 6-2, 6-4

R1 Zachary Fleishman (JMU) def. Ty Switzer (VA) 6-4, 6-2

Conso Ty Switzer (VA) def. James Thomson (Navy) 6-2, 6-1