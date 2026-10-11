Cavaliers Wrapped Up Play at Their Home Fall TournamentCavaliers Wrapped Up Play at Their Home Fall Tournament

Cavaliers Wrapped Up Play at Their Home Fall Tournament

Eugenia Zozaya won five singles matches at the three-day tournament to lead the Cavaliers

CHARLOTTESVILLE, Va. – The Virginia women's tennis team hosted its lone home fall tournament, the Wahoowa Invitational, Oct. 9-11 at the Boar's Head Resort.

The Cavaliers dominated the singles and doubles matches against players from West Virginia, Marshall and James Madison, going 19-2 in singles matches and 8-0 in doubles.

Eugenia Zozaya led the Cavaliers with a 5-0 singles record and a 2-0 doubles record.

Next Up

  • The Cavaliers travel to Lynchburg, Va., to compete in the ITA Atlantic Regional Oct. 15-20
  • Two singles players and one doubles team will earn qualifications to the NCAA Individual Championships at the Regional

FRIDAY, OCT. 9
Doubles
Alyssa James/Vivian Yang (VA) def. Brooklyn Hoffmann/Ariel Avidan (JMU) 6-2
Katie Rolls/Mara Gae (VA) def. Anna Kantor/Corinna Rietmann (JMU) 6-1
Martina Genis Salas/Eugenia Zozaya (VA) def. Sierra Vagi/Niki Tomeljak (JMU) 6-1

Singles
Katie Rolls (VA) def. Ariel Avidan (JMU) 6-2, 6-1
Vivian Yang (VA) def. Sierra Vagi (JMU) 6-2, 6-1
Eugenia Zozaya (VA) def. Corinna Rietmann (JMU) 6-2, 6-0
Martina Genis Salas (VA) def. Anna Kantor (JMU) 6-0, 6-3
Alyssa James (VA) def. Brooklyn Hoffmann (JMU) 4-6, 6-1, 10-6
Blanca Pico Navarro (VA) def. Myra Shaikh (JMU) 4-6, 6-1, 10-3
Eugenia Zozaya (VA) def. Polina Gumeniuk (MARSH) 6-1, 6-4

SATURDAY, OCT. 10
Doubles
Alyssa James/Vivian Yang (VA) def. Sorana Matis/Sosanne Malaak (WV) 6-1
Shannon Lam/Mara Gae (VA) def. Laura Villanueva Morillo/Daniela Gonzales (WV) 7-6 (3)

Singles
Vivian Yang (VA) def. Rio Maeda (WV) 6-1, 6-4
Eugenia Zozaya (VA) def. Sorana Matis (WV) 6-0, 6-1
Polina Gumeniuk (MARSH) def. Alyssa James (VA) 6-2, 2-6, 10-8
Blanca Pico Navarro (VA) def. Lucia Tognoni (WV) 6-7 (3), 3-1 ret.

SUNDAY, OCT. 11
Doubles
Alyssa James/Vivian Yang (VA) def. Isabella Walker/Alina Mokrynska (MARSH) 6-1
Martina Genis Salas/Eugenia Zozaya (VA) def. Polina Gumeniuk/Sarah Copley (MARSH) 6-2
Shannon Lam/Katie Rolls (VA) def. Amelie Gomez/Nour El Ouazzani (MARSH) 6-2

Singles
Vivian Yang (VA) def. Ariel Avidan (JMU) 6-1, 6-0
Vivian Yang (VA) def. Polina Gumeniuk (MARSH) 6-4, 6-0
Eugenia Zozaya (VA) def. Brooklyn Hoffmann (JMU) 6-3, 6-1
Eugenia Zozaya (VA) def. Alina Mokrynska (MARSH) 6-2, 6-0
Blanca Pico Navarro (VA) def. Niki Tomeljak (JMU) 6-1, 6-0
Myra Shaikh (JMU) def. Mara Gae (VA) 2-6, 3-4 ret.
Martina Genis Salas (VA) def. Sarah Copley (MARSH) 6-1, 6-0
Katie Rolls (VA) def. Isabella Walker (MARSH) 6-0, 6-1
Shannon Lam (VA) def. Amelie Gomez (MARSH) 6-0, 6-2
Alyssa James (VA) def. Nour El Ouazzani (MARSH) 7-6 (4), 6-2