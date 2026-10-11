Cavaliers Wrapped Up Play at Their Home Fall Tournament

FRIDAY, OCT. 9
Doubles
Alyssa James/Vivian Yang (VA) def. Brooklyn Hoffmann/Ariel Avidan (JMU) 6-2
Katie Rolls/Mara Gae (VA) def. Anna Kantor/Corinna Rietmann (JMU) 6-1
Martina Genis Salas/Eugenia Zozaya (VA) def. Sierra Vagi/Niki Tomeljak (JMU) 6-1
Singles
Katie Rolls (VA) def. Ariel Avidan (JMU) 6-2, 6-1
Vivian Yang (VA) def. Sierra Vagi (JMU) 6-2, 6-1
Eugenia Zozaya (VA) def. Corinna Rietmann (JMU) 6-2, 6-0
Martina Genis Salas (VA) def. Anna Kantor (JMU) 6-0, 6-3
Alyssa James (VA) def. Brooklyn Hoffmann (JMU) 4-6, 6-1, 10-6
Blanca Pico Navarro (VA) def. Myra Shaikh (JMU) 4-6, 6-1, 10-3
Eugenia Zozaya (VA) def. Polina Gumeniuk (MARSH) 6-1, 6-4
SATURDAY, OCT. 10
Doubles
Alyssa James/Vivian Yang (VA) def. Sorana Matis/Sosanne Malaak (WV) 6-1
Shannon Lam/Mara Gae (VA) def. Laura Villanueva Morillo/Daniela Gonzales (WV) 7-6 (3)
Singles
Vivian Yang (VA) def. Rio Maeda (WV) 6-1, 6-4
Eugenia Zozaya (VA) def. Sorana Matis (WV) 6-0, 6-1
Polina Gumeniuk (MARSH) def. Alyssa James (VA) 6-2, 2-6, 10-8
Blanca Pico Navarro (VA) def. Lucia Tognoni (WV) 6-7 (3), 3-1 ret.
SUNDAY, OCT. 11
Doubles
Alyssa James/Vivian Yang (VA) def. Isabella Walker/Alina Mokrynska (MARSH) 6-1
Martina Genis Salas/Eugenia Zozaya (VA) def. Polina Gumeniuk/Sarah Copley (MARSH) 6-2
Shannon Lam/Katie Rolls (VA) def. Amelie Gomez/Nour El Ouazzani (MARSH) 6-2
Singles
Vivian Yang (VA) def. Ariel Avidan (JMU) 6-1, 6-0
Vivian Yang (VA) def. Polina Gumeniuk (MARSH) 6-4, 6-0
Eugenia Zozaya (VA) def. Brooklyn Hoffmann (JMU) 6-3, 6-1
Eugenia Zozaya (VA) def. Alina Mokrynska (MARSH) 6-2, 6-0
Blanca Pico Navarro (VA) def. Niki Tomeljak (JMU) 6-1, 6-0
Myra Shaikh (JMU) def. Mara Gae (VA) 2-6, 3-4 ret.
Martina Genis Salas (VA) def. Sarah Copley (MARSH) 6-1, 6-0
Katie Rolls (VA) def. Isabella Walker (MARSH) 6-0, 6-1
Shannon Lam (VA) def. Amelie Gomez (MARSH) 6-0, 6-2
Alyssa James (VA) def. Nour El Ouazzani (MARSH) 7-6 (4), 6-2