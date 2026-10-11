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Jamie Holt/Virginia Athletics

Four Cavaliers Advance to ITA Regional Semifinals

It will be Andres Santamarta vs Stiles Brockett and Jangjun Kim vs Luca Preda on Monday at the ITA Regional. The two winners will earn NCAA Singles qualifications

LYNCHBURG, Va.–  Members of the Virginia men’s tennis team will compete as individuals in singles and doubles matches at the ITA Atlantic Regional, being held Oct. 8-12 at the Burrows-Burleson Tennis Center in Blacksburg, Va.

Andres Santamarta Roig, Stiles Brockett Jangjun Kim and Luca Preda have all advanced to Monday's singles semifinals. The two winners will earn NCAA Singles qualifications.

All four players have advanced to the doubles semifinals. They play a second match on Sunday to determine Monday's finalists. The doubles champion will earn an NCAA qualification.

The regional singles finalist and champion and the doubles champion will earn qualifications in the NCAA Individual Championships, being held Nov. 17-22 at the Dan Magill Tennis Complex in Athens, Ga.

  • Thursday: Two Rounds of Qualifying Singles
  • Friday: Main Draw: Round of 64 Singles; Rounds of 64 & 32 Doubles
  • Saturday: Rounds of 32 and 16 Singles; Round of 16 Doubles
  • Sunday: Singles Quarterfinals, Doubles Quarterfinals and Semifinals
  • Monday: Singles Semifinals, Doubles Final

Sunday, Oct. 11
Singles
QF [1] Andres Santamarta Roig (VA) def. [6] Eyal Shumilov (VT) 6-4, 6-2
QF [5] Stiles Brockett (VA) def. Patrik Petera (VCU) 6-2, 6-3
QF [3] Luca Preda (VA) def. [12] Piet Steveker (ODU) 6-1, 6-3
QF [2] Jangjun Kim (VA) def. [8] Drew Fishback (VT) 6-3, 6-7 (5), 7-5

Doubles
QF [1] Andres Santamarta Roig/Jangjun Kim (VA) def  [9] Leon Zaorski/Nicolo Consonni (VCU) 8-3
QF [3] Stiles Brockett/Luca Preda (VA) def. [5] Angel Veliz/Siwanat Auytayakul (LIB) 8-3
SF [1] Andres Santamarta Roig/Jangjun Kim (VA) vs [9] Oliver Hague/Connor Kruger (WM), 3:30 pm
SF [3] Stiles Brockett/Luca Preda (VA) vs . [3] Blake Hilsen/Eyal Shumilov (VT), 3:30 pm

Monday, Oct. 12
Singles
SF [1] Andres Santamarta Roig (VA) vs. [5] Stiles Brockett (VA)
SF [3] Luca Preda (VA) vs. [2] Jangjun Kim

Saturday, Oct. 10
Singles
R32 [1] Andres Santamarta Roig (VA) def. Blake Hilsen (VT) 6-3, 6-1
R32 [5] Stiles Brockett (VA) def. Chase Robinson (LIB) 7-6 (3), 6-2
R32 [3] Luca Preda (VA) def. Ryan Morgan (JMU) 6-4, 6-1
R32 [2] Jangjun Kim (VA) def. Nicolas Iantosca (VT) 6-3, 6-0

R16 [1] Andres Santamarta Roig (VA) def. [15] Oliver Hague (WM) 6-3, 3-6, 7-5
R16 [5] Stiles Brockett (VA) def. Paxton Pritchard (RICH) 6-3, 6-2
R16 [3] Luca Preda (VA) def. [13] Benjamin Sparks (LIB) 7-6 (3), 6-2
R16 [2] Jangjun Kim (VA) def. Omar Rhazali (WM) 6-1, 6-2

Doubles
R16 [1] Andres Santamarta Roig/Jangjun Kim (VA) def. Marc Ferrando Farras (LONG) 8-5
R16 [3] Stiles Brockett/Luca Preda (VA) def. Gevorg Mnatsakanyan/Nicolas Iantosca (VT) 8-6

Sunday, Oct. 11
Singles
QF [1] Andres Santamarta Roig (VA) vs [6] Eyal Shumilov (VT)
QF [5] Stiles Brockett (VA) vs Patrik Petera (VCU)
QF [3] Luca Preda (VA) vs [12] Piet Steveker (ODU)
QF [2] Jangjun Kim (VA) vs [8] Drew Fishback (VT)

Friday, Oct. 9
Singles
R64 [1] Andres Santamarta Roig (VA) def. Yassin Wageh (VCU) 6-4, 6-1
R64 [5] Stiles Brockett (VA) def. Theo Mottier (VCU) 6-3, 6-2
R64 [3] Luca Preda (VA) def. Gevorg Mnatsakanyan (VT) 6-2, 6-3
R64 [2] Jangjun Kim (VA) def. Riccardo Ciulli (JMU) 6-3, 7-5

Doubles
R64 Ty Switzer/Stefan Regalia (VA) def. Ilya Maltsev/Abdulraheem Isa (MORG) 8-5
R32 [3] Carson Baker/ Ilya Fahim (VT) def. Ty Switzer/Stefan Regalia (VA) 8-6
R32 [1] Andres Santamarta Roig/Jangjun Kim (VA) def. Egor Zakharov/Adrian Franco Regue (MASON) 8-2
R32 [3] Stiles Brockett/Luca Preda (VA) def. Omar Rhazali/Dylan Chou (WM) 8-2

Thursday, Oct. 8
Qualifying Singles

R1 Stefan Regalia (VA) def. Lachlan Buckingham (Navy) 6-4, 7-6 (2)
QFAndreas Chapides (RICH) def. Stefan Regalia (VA) 6-2, 6-4

R1 Zachary Fleishman (JMU) def. Ty Switzer (VA) 6-4, 6-2
Conso Ty Switzer (VA) def. James Thomson (Navy) 6-2, 6-1