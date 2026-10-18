Cavaliers Playing For NCAA Qualifications Monday in Lynchburg

SCHEDULE/RESULTS
Monday, Oct. 19
Singles
SF [1] Vivian Yang (VA) vs [9] Anastasiia Sorka (UMD), 10 am
SF [2] Katie Rolls (VA) vs [4] Oliwia Orlinska (UMD), 10 am
Doubles
SF [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) vs [8] Daniella O'Neill/Aranai Martinez (LIB), 12:30
SF [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) vs [3] Emma Ghiradato/Diya Challa (UMD), 12:30
Doubles Final at 2:30
Sunday, Oct. 18
Singles
QF [1] Vivian Yang (VA) def. [9] Alyssa James (VA) 6-4, 5-7, 7-5
QF [9] Anastasiia Sorka (UMD) def. Eugenia Zozaya 6-4, 7-6 (6)
QF [2] Katie Rolls (VA) def. 6] Shannon Lam (VA) 6-2, 6-3
Doubles
R16 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. [9] Anjali Kirana Junarto/Mariam Ibrahim Mohamed Metwally (VCU), 8-6
R16 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. Katie Garofolo-Ro/Charlotte Weber (GTWN) 8-6
QF [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. [9] Mila Mulready/Anastasiia Sorska (UMD) 8-7 (4)
QF [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. [6] Ulyana Romanova/Uladzislava Manzhos (ODU) 8-6
Saturday, Oct. 17
Singles
R32 [1] Vivian Yang (VA) def. Laura Damm (GW) 6-0, 6-1
R32 [9] Alyssa James (VA) def. Arani Martinez (LIB) 6-0, 7-5
R32 [3] Eugenia Zozaya (VA) def. Celina Joseph (LIB) 6-0, 6-1
R32 Tania Isabel Andrade Sabando (VCU) def. [9} Blanca Pico Navarro (VA) 7-5, 7-6 (3)
R32 [6] Shannon Lam (VA) def. Yee Ching Wai (LIB) 6-4, 7-5
R32 [2] Katie Rolls (VA) def. Andrea Magallanes (VCU) 6-3, 2-6
R16 [1] Vivian Yang (VA) def. [9] Blair Gill 6-2, 6-2
R16 [9] Alyssa James (VA) def. Sierra Vagi (JMU) 7-5, 6-1
R16 [3] Eugenia Zozaya (VA) def. [9] Magdaena Baniak (UMD) 7-6 (3), 6-2
R16 [6] Shannon Lam (VA) def. [9] Diya Challa (UMD) 2-6, 6-3, 6-3
R16 [2] Katie Rolls (VA) def. [9] Elizaveta Castillo (VT) 6-2, 6-0
Doubles
R32 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def Laura Damm/ Alexandra Lindqvist (GW) 8-7 (5)
R32 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def Asem Shoybek/Hima Fernando (NSU) 8-2
Friday, Oct. 16
Singles
R64 [1] Vivian Yang (VA) def. Rebeka Svabikova (W&M) 6-2, 7-6 (2)
R64 [9] Alyssa James (VA) def. Samira Khazieva (HAM) 6-4, 6-0
R64 [3] Eugenia Zozaya (VA) def. Anjali Kirana (VCU) 6-4, 6-0
R64 [9] Blanca Pico Navarro (VA) def. Beatriz Guerra (RICH) 7-6 (3), 6-4
R64 [6] Shannon Lam (VA) vs. Karen Verduzco (GW) 6-1, 6-3
R64 [2] Katie Rolls (VA) def. Aida Eissa (UMD) 6-0, 6-2
Doubles
R64 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. Sorana Matis/Sosanne Malaak (WVU) 8-4
R64 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. Elena Prado/Sabina Iurea (NSU) 8-0