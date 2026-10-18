A tennis player in a navy blue outfit swings her racket to hit a yellow ball against a solid blue background.A tennis player in a navy blue outfit swings her racket to hit a yellow ball against a solid blue background.

Cavaliers Playing For NCAA Qualifications Monday in Lynchburg

Katie Rolls and Vivian Yang have advanced to the singles semifinals and will be playing for NCAA qualifications on Monday in Lynchburg. Both doubles teams have advanced to the semifinals

LYNCHBURG, Va. –  Members of the Virginia women's tennis teams will be competing in doubles and singles matches at the ITA Atlantic Regional, being held Oct. 16-19 in Lynchburg, Va.

Vivian Yang, Alyssa James, Eugenia Zozaya, Shannon Lam and Katie Rolls advanced to the singles quarterfinals with Yang and Rolls picking up victories on Sunday to advance to the semifinals.

Yang and Rolls will each face a Maryland player on Monday, with the winners earning an NCAA Singles qualification.

The doubles teams of Yang and Rolls and Zozaya and Lam have advanced to the semifinals.

The ITA Regionals are opportunities for players to earn qualifications to the NCAA Singles and Doubles Championships, being held in November in Athens, Ga. The two singles finalists and the doubles champion will earn qualifications.

The Cavaliers will begin play in the main draws of both the singles and doubles championships. The draw will be released Thursday evening after the singles qualifying tournament concludes.

The tournament will not offer live streams or live scoring. Scores will be posted to this page and on social media as we receive them.

SCHEDULE/RESULTS

Monday, Oct. 19
Singles
SF [1] Vivian Yang (VA) vs [9] Anastasiia Sorka (UMD), 10 am
SF [2] Katie Rolls (VA) vs [4] Oliwia Orlinska (UMD), 10 am

Doubles
SF [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) vs [8] Daniella O'Neill/Aranai Martinez (LIB), 12:30
SF [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) vs [3] Emma Ghiradato/Diya Challa (UMD), 12:30

Doubles Final at 2:30

Sunday, Oct. 18
Singles
QF [1] Vivian Yang (VA) def. [9] Alyssa James (VA) 6-4, 5-7, 7-5
QF [9] Anastasiia Sorka (UMD) def. Eugenia Zozaya 6-4, 7-6 (6)
QF [2] Katie Rolls (VA) def. 6] Shannon Lam (VA) 6-2, 6-3

Doubles
R16 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. [9] Anjali Kirana Junarto/Mariam Ibrahim Mohamed Metwally (VCU), 8-6
R16 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. Katie Garofolo-Ro/Charlotte Weber (GTWN) 8-6
QF [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. [9] Mila Mulready/Anastasiia Sorska (UMD) 8-7 (4)
QF [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. [6] Ulyana Romanova/Uladzislava Manzhos (ODU) 8-6

Saturday, Oct. 17
Singles
R32 [1] Vivian Yang (VA) def. Laura Damm (GW) 6-0, 6-1
R32 [9] Alyssa James (VA) def. Arani Martinez (LIB) 6-0, 7-5
R32 [3] Eugenia Zozaya (VA) def.  Celina Joseph (LIB) 6-0, 6-1
R32 Tania Isabel Andrade Sabando (VCU) def. [9} Blanca Pico Navarro (VA) 7-5, 7-6 (3)
R32 [6] Shannon Lam (VA) def. Yee Ching Wai (LIB) 6-4, 7-5
R32 [2] Katie Rolls (VA) def. Andrea Magallanes (VCU) 6-3, 2-6

R16 [1] Vivian Yang (VA) def. [9] Blair Gill 6-2, 6-2
R16 [9] Alyssa James (VA) def. Sierra Vagi (JMU) 7-5, 6-1
R16 [3] Eugenia Zozaya (VA) def. [9] Magdaena Baniak (UMD) 7-6 (3), 6-2
R16 [6] Shannon Lam (VA) def. [9] Diya Challa (UMD) 2-6, 6-3, 6-3
R16 [2] Katie Rolls (VA) def. [9] Elizaveta Castillo (VT) 6-2, 6-0

Doubles
R32 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def Laura Damm/ Alexandra Lindqvist (GW) 8-7 (5)
R32 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def Asem Shoybek/Hima Fernando (NSU) 8-2

Friday, Oct. 16
Singles
R64 [1] Vivian Yang (VA) def. Rebeka Svabikova (W&M) 6-2, 7-6 (2)
R64 [9] Alyssa James (VA) def. Samira Khazieva (HAM) 6-4, 6-0
R64 [3] Eugenia Zozaya (VA) def. Anjali Kirana (VCU) 6-4, 6-0
R64 [9] Blanca Pico Navarro (VA) def. Beatriz Guerra (RICH) 7-6 (3), 6-4
R64 [6] Shannon Lam (VA) vs. Karen Verduzco (GW) 6-1, 6-3
R64 [2] Katie Rolls (VA) def. Aida Eissa (UMD) 6-0, 6-2

Doubles
R64 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. Sorana Matis/Sosanne Malaak (WVU) 8-4
R64 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. Elena Prado/Sabina Iurea (NSU) 8-0