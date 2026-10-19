Katie Rolls Qualifies for NCAA Singles ChampionshipKatie Rolls Qualifies for NCAA Singles Championship

Katie Rolls Qualifies for NCAA Singles Championship

Katie Rolls won her semifinal match at the ITA Regional. Vivian Yang and Alyssa James will compete in the doubles final on Tuesday morning at 8 a.m.

LYNCHBURG, Va. –  Virginia second-year Katie Rolls qualified for the NCAA Singles Championship with her finish at the ITA Atlantic Regional, held Oct. 16-19 in Lynchburg, Va.

Rolls advanced to the semifinals, where she topped 4-seed Oliwia Orlinska 7-6 (7), 6-2 of Maryland to earn an invitation to the NCAA Singles Championship. 

Vivian Yang and Alyssa James have advanced to the doubles final. They will take on 

Vivian Yang, Alyssa James, Eugenia Zozaya, Shannon Lam and Katie Rolls advanced to the singles quarterfinals, with Yang and Rolls winning on Sunday to reach the semifinals. Yang fell 7-5, 6-1 in the other Monday semifinal.

 

The ITA Regionals are opportunities for players to earn qualifications to the NCAA Singles and Doubles Championships, being held in November in Athens, Ga. The two singles finalists and the doubles champion will earn qualifications.

Rolls previously qualified for the NCAA Doubles Championship with her finish at last month's ITA All-American Championship.

The NCAA Singles and Doubles Championships are being held Nov. 17-22 at the Dan Magill Tennis Complex in Athens, Ga. 

SCHEDULE/RESULTS

Tuesday, Oct. 19
Doubles Final
F [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) vs. [3] Emma Ghiradato/Diya Challa (UMD), 8 a.m.

Monday, Oct. 19
Singles
SF [2] Katie Rolls (VA) def [4] Oliwia Orlinska (UMD) 7-6 (7), 6-2
SF [9] Anastasiia Sorka (UMD) def. [1] Vivian Yang (VA) 7-5, 6-1

Doubles
SF [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. [8] Daniella O'Neill/Aranai Martinez (LIB) 7-6, 6-2
SF [3] Emma Ghiradato/Diya Challa (UMD) def. [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) 6-4, 6-0

Sunday, Oct. 18
Singles
QF [1] Vivian Yang (VA) def. [9] Alyssa James (VA) 6-4, 5-7, 7-5
QF [9] Anastasiia Sorka (UMD) def. Eugenia Zozaya 6-4, 7-6 (6)
QF [2] Katie Rolls (VA) def. 6] Shannon Lam (VA) 6-2, 6-3

Doubles
R16 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. [9] Anjali Kirana Junarto/Mariam Ibrahim Mohamed Metwally (VCU), 8-6
R16 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. Katie Garofolo-Ro/Charlotte Weber (GTWN) 8-6
QF [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. [9] Mila Mulready/Anastasiia Sorska (UMD) 8-7 (4)
QF [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. [6] Ulyana Romanova/Uladzislava Manzhos (ODU) 8-6

Saturday, Oct. 17
Singles
R32 [1] Vivian Yang (VA) def. Laura Damm (GW) 6-0, 6-1
R32 [9] Alyssa James (VA) def. Arani Martinez (LIB) 6-0, 7-5
R32 [3] Eugenia Zozaya (VA) def.  Celina Joseph (LIB) 6-0, 6-1
R32 Tania Isabel Andrade Sabando (VCU) def. [9} Blanca Pico Navarro (VA) 7-5, 7-6 (3)
R32 [6] Shannon Lam (VA) def. Yee Ching Wai (LIB) 6-4, 7-5
R32 [2] Katie Rolls (VA) def. Andrea Magallanes (VCU) 6-3, 2-6

R16 [1] Vivian Yang (VA) def. [9] Blair Gill 6-2, 6-2
R16 [9] Alyssa James (VA) def. Sierra Vagi (JMU) 7-5, 6-1
R16 [3] Eugenia Zozaya (VA) def. [9] Magdaena Baniak (UMD) 7-6 (3), 6-2
R16 [6] Shannon Lam (VA) def. [9] Diya Challa (UMD) 2-6, 6-3, 6-3
R16 [2] Katie Rolls (VA) def. [9] Elizaveta Castillo (VT) 6-2, 6-0

Doubles
R32 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def Laura Damm/ Alexandra Lindqvist (GW) 8-7 (5)
R32 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def Asem Shoybek/Hima Fernando (NSU) 8-2

Friday, Oct. 16
Singles
R64 [1] Vivian Yang (VA) def. Rebeka Svabikova (W&M) 6-2, 7-6 (2)
R64 [9] Alyssa James (VA) def. Samira Khazieva (HAM) 6-4, 6-0
R64 [3] Eugenia Zozaya (VA) def. Anjali Kirana (VCU) 6-4, 6-0
R64 [9] Blanca Pico Navarro (VA) def. Beatriz Guerra (RICH) 7-6 (3), 6-4
R64 [6] Shannon Lam (VA) vs. Karen Verduzco (GW) 6-1, 6-3
R64 [2] Katie Rolls (VA) def. Aida Eissa (UMD) 6-0, 6-2

Doubles
R64 [1] Vivian Yang/Alyssa James (VA) def. Sorana Matis/Sosanne Malaak (WVU) 8-4
R64 [2] Eugenia Zozaya/Shannon Lam (VA) def. Elena Prado/Sabina Iurea (NSU) 8-0