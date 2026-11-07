Sport
Elijah Gertrude & Chance Mallory Postgame Press Conference vs. Northeastern 11.6.26Elijah Gertrude & Chance Mallory Postgame Press Conference vs. Northeastern 11.6.26

Elijah Gertrude & Chance Mallory Postgame Press Conference vs. Northeastern 11.6.26

Elijah Gertrude & Chance Mallory talk to the media after win against Northeastern