Sport
Thijs De Ridder & Nolan Adekunle Postgame Press Conference vs. Bucknell 11.10.26Thijs De Ridder & Nolan Adekunle Postgame Press Conference vs. Bucknell 11.10.26

Thijs De Ridder & Nolan Adekunle Postgame Press Conference vs. Bucknell 11.10.26

Thijs De Ridder & Nolan Adekunle talk to the media after win against Bucknell.