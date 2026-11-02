De Ridder Among 50 on Naismith Trophy Watch List

CHARLOTTESVILLE, Va. – Virginia’s Thijs De Ridder was one of 50 players named to the 2026-27 Mike’s Naismith Trophy Men’s College Player of the Year Watch List, the Atlanta Tipoff Club announced Monday (Nov. 2).

De Ridder earned All-ACC first-team honors last season after leading Virginia in scoring (15.6 ppg) and rebounding (6.2 rpg). In 2026-27, De Ridder joined Malcolm Brogdon as the lone Cavaliers to garner preseason ACC Player of the Year honors. Brogdon was selected as co-Player of the Year prior to the 2015-16 season.

The No. 9 Cavaliers host Drexel in their season opener on Tuesday, Nov. 3. Tipoff at John Paul Jones Arena is set for 7:30 p.m. The game will be televised on the ACC Network and broadcast on the Virginia Sports Radio Network.

2026-27 Mike’s Naismith Trophy Men’s College Player of the Year Watch List

Amari Allen, Alabama

Flory Bidunga, Louisville

John Blackwell, Duke

Joaquim Boumtje Boumtje, Duke

Elliot Cadeau, Michigan

Rueben Chinyelu, Florida

Alex Condon, Florida

Jason Crowe Jr., Missouri

Thijs De Ridder, Virginia

Silas Demary Jr., Connecticut

Mason Falslev, Utah State

Jeremy Fears Jr., Michigan State

PJ Haggerty, Texas A&M

Juke Harris, Tennessee

Thomas Haugh, Florida

Shelton Henderson, Miami

Aden Holloway, Alabama

Caleb Holt, Arizona

Josh Hubbard, Mississippi State

Braden Huff, Gonzaga

Thomislav Ivišić, Illinois

Nigel James Jr., Marquette

Trey Kaufman-Renn, Kansas

Ivan Kharchenkov, Arizona

Motiejus Krivas, Arizona

Acaden Lewis, Miami

Tamin Lipsey, Iowa State

Trey McKenney, Michigan

David Mirković, Illinois

John Mobley Jr., Ohio State

Milan Momcilovic, Kentucky

Braylon Mullins, Connecticut

Paulius Murauskas, Arizona State

Patrick Ngongba II, Duke

Tahaad Pettiford, Auburn

David Punch, Texas

Malik Reneau, Miami

Rodney Rice, USC

Pryce Sandfort, Nebraska

Jackson Shellstad, Louisville

Jordan Smith Jr., Arkansas

Andrej Stojaković, Illinois

Tyran Stokes, Kansas

Tyler Tanner, Vanderbilt

JT Toppin, Texas Tech

Joseph Tugler, Houston

Mataas Vokietaitis, Texas

Nolan Winter, Wisconsin

Robert Wright III, BYU

Tounde Yessoufou, St. John’s