CHARLOTTESVILLE, Va. – Kicker Will Bettridge was among 14 Cavaliers listed on the 2025 All-ACC Academic Football Team on Friday (Jan. 30). Awarded the Jim Tatum Award for the top senior student-athlete back in December, Bettridge becomes the first Cavalier ever to be a four-time member of the All-ACC Academic squad.

Offensive lineman McKale Boley and linebacker Trey McDonald were recognized for the third time in their careers. Bettridge, Boley and McDonald are among only 19 Cavaliers ever to be three-time honorees. Second year safety Ethan Minter was an All-ACC Academic Team selection for the second-straight year.

Since 1954, Virginia has produced 340 All-ACC Academic Team members.

Academic requirements for selection to the All-ACC Academic Team include a 3.0-grade point average for the previous two semesters and 3.0 cumulative average during one’s academic career, while being enrolled at the institution for at least one year and being classified as an undergraduate student. In addition, student-athletes must compete in at least 50 percent of their team’s athletic contests.

2025 Virginia All-ACC Academic Team

Will Bettridge ****, Virginia, K, Foreign Affairs

McKale Boley ***, Virginia, OL, Sociology

Fisher Camac, Virginia, DE, Media Studies

Corey Costner, Virginia, DB, Undecided

Grant Ellinger, Virginia, OL, Undecided

Jason Hammond, Virginia, DL, American Studies

Trell Harris, Virginia, WR, Media Studies

Daniel Kaelin, Virginia, QB, Undecided

Trey McDonald ***, Virginia, LB, Commerce

Ethan Minter **, Virginia, S, Undecided

Hunter Osborne, Virginia, DL, Media Studies

John Rogers, Virginia, TE, Undecided

Hayden Rollison, Virginia, TE, Commerce

Elijah Slibeck, Virginia, P, Kinesiology

** - two-time honoree

*** - three-time honoree

**** - four-time honoree