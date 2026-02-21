No. 4 Virginia Falls to No. 1 Trinity

#1 Trinity 7, #4 Virginia 2
1 | Joachim Chuah (TC) def. Juan Jose Torres Lara (VA) 6-11, 8-11, 11-3, 13-11, 11-7
2 | Muhammad Ashab Irfan (TC) def. JP Tew (VA) 11-8, 14-12, 13-11
3 | Benedek Takacs (TC) def. Krishna Mishra (VA) 11-5, 11-5, 11-8
4 | Low Wa-Sern (TC) def. Dylan Moran (VA) 12-10, 11-7, 5-11, 4-11, 11-7
5 | Oscar Okonkwo (VA) def. Huzaifa Ibrahim (TC) 8-11, 11-7, 11-9, 7-11, 11-3
6 | Segundo Portabales (TC) def. Ewan Harris (VA) 9-11, 11-4, 11-3, 11-4
7 | Dmytro Shcherbakov (TC) def. Maxwell Velazquez (VA) 14-12, 11-6, 11-2
8 | Nathan Rosenzweig (VA) def. Daniel Simon (TC) 11-6, 7-11, 6-11, 11-5, 11-6
9 | Andrik Lim (TC) def. Patrick Keller (VA) 8-11, 11-3, 11-1, 11-6
Exh. | Henry Raine (VA) def. Zain Amjad (TC) 12-10, 11-2, 11-3