No. 16/17 Virginia Ready for ACC Championship Tilt, Rematch with Duke
Kickoff from Bank of America Stadium (Charlotte, N.C.) is set for 8 p.m. on ABC, the Virginia Sports Radio Network and ESPN Radio
Bank of America Stadium
vs.
Bank of America Stadium Duke
Charlotte, N.C.neutral
L Loss 20-27
(OT)
ACC Championship
ACC Teleconference: Fralin Family Head Football Coach Tony Elliott
Tony Elliott on Gramlich & Mac Lain
